Фицо выступил за восстановление отношений с РФ после войны

Говоря о продолжающемся российском вторжении в Украину, премьер-министр напомнил, что любая война завершается переговорами. „И мы будет очень заинтересованы в нормальных, дружественных отношениях с Украиной, вместе с которой мы хотим положить конец этой беде, ведь это - беда для всех“, - указал Роберт Фицо. При этом он подчеркнул, что считает верными слова о том, что текущий конфликт не может быть разрешен военным путем.