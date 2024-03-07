Февраль — 9-й подряд рекордный месяц: почему эта зима была такой теплой?

"Еще в июле [2023 года], когда мы обсуждали месячные температуры, было сказано, что в течение месяца мы находимся примерно на 1,5 °C [выше средних показателей доиндустриальной эпохи]. Сейчас февраль примерно на 1,77 °C выше средних доиндустриальных значений", - говорит Карло Буонтемпо, директор "Коперника". "Это весьма примечательно".

Девятый рекордный месяц подряд - само по себе явление уникальное, но в перспективе он подчеркивает тенденцию продолжающегося глобального потепления.

Температура февраля была примерно на 0,81 °C выше среднего показателя 1991-2020 годов и на десятую долю градуса теплее предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.

Это уже девятый месяц подряд, когда температура бьет рекорды. Плюс ко всему прошлый год стал самым жарким по всему миру с начала ведения учета.

Февраль этого года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, согласно новым данным Службы изменения климата ЕС "Коперник" (C3S).

"Это была очень теплая зима, очень теплая осень, очень теплое лето, а 2023 год признан самым теплым в истории", - объясняет Буонтемпо.

В целом по миру декабрь, январь и февраль были на 0,78 °C выше среднего. Но последние три месяца являются частью гораздо более масштабной картины изменения климата.

Почему эта зима была такой теплой?

В Польше февраль был теплее среднего на 3,5 - 7,5 °C, в Венгрии - на 7 °C.

Например, Национальная обсерватория Афин заявила, что эта зима стала самой жаркой в Греции с начала ведения учета. Она была на 1,8 °C теплее, чем средняя зима с 1960 по 2024 годы, а в некоторых северных районах страны, по словам экспертов, температура была намного выше. За последнее десятилетие в стране было шесть самых теплых зим.

Однако в разных странах Европы самая теплая зима пришлась именно на этот год.

В Европе последние три месяца стали второй самой теплой зимой за всю историю континента - на 1,44 °C выше среднего, уступая лишь зиме 2019/2020 года.

"Если увеличить масштаб... общая картина очень и очень ясна. Повсюду становится теплее, и это влияет на многие виды нашей деятельности. Это влияет на экосистемы, на рыболовство, на океан и так далее, и тому подобное".

Есть и другие факторы, которые, возможно, подтолкнули мир к пику, устанавливая рекорд за рекордом в течение последних девяти месяцев.

Например, Эль-Ниньо, о котором пишут в заголовках газет, стал причиной высоких температур, экстремальных погодных условий, засухи и неурожаев по всему миру. Но если сравнить нынешний Эль-Ниньо с предыдущими, то он не был таким экстремальным, как в конце 1990-х годов. В целом он стал пятым по силе с начала ведения учета.

"И все же мы столкнулись с гораздо более теплыми температурами", - говорит Буонтемпо.