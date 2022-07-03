В субботу, 2 июля, в Тбилиси завершилась “Неделя достоинства” в защиту прав ЛГБТИ-сообщества. В столице Грузии в парке на горе Мтацминда прошел фестиваль Tbilisi Pride Fest. Место его проведения было окружено плотным кольцом полицейских, число которых превосходило количество участников прайда.

На концертную площадку гостей фестиваля завозили специальные автобусы, на них же обеспечивался выезд в город. Самим уходить с фестиваля участникам запретили: как объяснили организаторы - из соображений безопасности. Кроме того, место проведения музыкального фестиваля до последнего держалось в тайне.

Радикалы-гомофобы пытались сорвать фестиваль

Тем не менее в ночь на 2 июля полиция задержала 26 человек, приехавших на место проведения прайда, чтобы его сорвать. Среди них были лидеры ультраконсервативной пророссийской платформы “Alt-Info” Зураб Махарадзе и Ираклий Мартыненко. По данным МВД Грузии, все они арестованы в административном порядке, их обвиняют в хулиганстве и неповиновении полиции.

Утром 2 июля организаторы “Недели достоинства” распространили неофициальное предупреждение с просьбой не ходить по центральному проспекту Руставели с ЛГБТИ-символикой, поскольку там планировалась акция гомофобов. Около полудня возле здания парламента Грузии более двух тысяч человек собрались на митинг. Они выкрикивали оскорбительные лозунги, например, “В христианской Грузии нет места содомитам”.

Попытка самосожжения в знак протеста против ЛГБТИ

Один из участников этой акции облил себя бензином и поджег. Соратники сразу же бросили его в фонтан на площади, после чего он был госпитализирован. Позже свой поступок радикал объяснил тем, что “не хочет жить в грешной стране”.

Митинг длился около двух часов, после чего противники ЛГБТИ прошли маршем к зданию правящей партии “Грузинская мечта”, где стали срывать радужные флаги и бросать их в полицейских. Оттуда они двинулись к представительству Евросоюза, где демонстративно сожгли флаги ЕС и НАТО.

Всего в Тбилиси задержаны 43 противника прайда

К вечеру, когда стали собираться участники финальной части музыкального фестиваля Tbilisi Pride Fest, гомофобы перекрыли проезжую часть дороги, ведущей к концертной площадке. В результате противостояния с полицией арестовали еще 17 человек.

Tbilisi Pride Week - 2022 состояла из трех больших мероприятий, и все они проводились на частных территориях из-за угроз, исходивших от агрессивных групп. От проведения в Тбилиси гей-парада организаторы отказались из-за невозможности обеспечения безопасности участников.

Кровавая история прайдов в Грузии

"Неделя достоинства" в Грузии началась 28 июня с показа нового грузинского квир-фильма в одном из клубов. Затем прошла региональная конференция, на которой активисты из Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Турции и Беларуси обсудили значение прайдов в условиях разнонаправленного политического развития их стран.

В Грузии организаторы мероприятий в защиту прав ЛГБТИ ежегодно сталкиваются с агрессией со стороны радикалов. 5 июля 2021 года противники проведения Tbilisi Pride устроили беспорядки в центре столицы, от их действий пострадали более 50 представителей СМИ, один телеоператор позже скончался. Несмотря на то, что нескольким лицам были предъявлены обвинения, организаторы насилия до сих пор не задержаны.