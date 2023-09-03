Фестиваль Burning Man в пустыне Невада из-за ливней утонул в грязи

Погода была настолько плохой, что доступ на фестиваль и даже выезд с его территории пришлось прекратить. Американские СМИ сообщили, что в субботу там застряли более 70 тысяч человек.

Ежегодный фестиваль «Burning Man» («Горящий человек») в пустыне Блэк-Рок — одно из самых известных культурных событий в США.

На кадрах в соцсетях видно, как его участники с трудом передвигаются по грязи. Организаторы заявили, что вождение автомобилей запрещено, пока песок не высохнет (за исключением служб экстренной помощи).

«Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и укрываться в безопасном месте», — говорится в заявлении.

Фестиваль проходит с 27 августа по 4 сентября. На нем как всегда представлены гигантские интерактивные арт-инсталляции и огромный деревянный человек, которого сжигают в конце фестиваля.

Собеседник Би-би-си на фестивале сообщил, что большинство мероприятий отменено, поскольку они в основном проходят там, куда сейчас нет возможности попасть.