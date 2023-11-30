Фермеры в столице Болгарии требуют компенсаций из-за убытков, связанных войной в Украине

Протест является вторым подряд, после того, как на прошлой неделе фермеры выходили с теми же требованиями, которые, очевидно, не были удовлетворены, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Фокус".

На этом недельном протесте молочники и садоводы требуют компенсаций, связанных с войной в Украине.

"На этот раз мы сами, но в следующий раз - мы будем со стадами и палками", - говорится на одном из плакатов, установленных недовольными.

Среди лозунгов: "Я хочу быть фермером в Болгарии", "Не уничтожайте фруктовое производство в Болгарии", "Нет попыткам разделить фермеров!", "Сохраним болгарское фруктовое производство!", "Нет убийству болгарского фермера" и другие.

Протестующие также разлили молоко в знак протеста.

"Существует много спекуляций относительно помощи Украине. Речь идет не о том, чтобы стать богаче. Это помощь с точки зрения того, что мы потеряли преимущества по сравнению с украинским импортом", - сказал один из участников акции Петар Ставракиев.