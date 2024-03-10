Фермеры трех стран протестовали против аграрной политики ЕС

Фермеры из Германии, Польши и Чехии провели совместную акцию протеста против сельскохозяйственной политики ЕС и импорта дешевой сельхозпродукции из Украины. Как сообщили организаторы мероприятия с немецкой стороны, в ней приняли участие в общей сложности около 400 фермеров, прибывших в субботу, 9 марта, к стыку границ трех стран возле польского города Богатыня на 150 тракторах.

Протестующие заблокировали длинную дорогу с двумя круговыми развязками, что привело к образованию пробок, передает агентство dpa. Поскольку акция протеста проходила на польской стороне границы, полиция ФРГ была лишь проинформирована о ее проведении, но не имеет детальных сведений.