Министр Сухопутных войск Райан Маккарти сообщил, что предупредил командиров быть начеку и следить за своими подразделениями по мере приближения даты мероприятия. Однако пока он и другие представители власти сообщают, что у них нет никаких доказательств возможных готовящихся атак.

"Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение", - заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз. ФБР сверяет имена бойцов по внутренним базам, выявляя их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков 6 января.

Число задействованных в ходе инаугурации гвардейцев будет превышать количество военных в прошлые годы по меньшей мере в два с половиной раза. Военнослужащих регулярно проверяют на наличие экстремистских связей, однако проверка силами ФБР является дополнением к обычным мероприятиям. Проверка стартовала более недели назад, ее планируется завершить к среде.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена. "Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.

При этом некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать. Также известно, что десятки человек, замешанных в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет. Ранее президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся до 24 января.