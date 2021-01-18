Министр Сухопутных войск Райан Маккарти сообщил, что предупредил командиров быть начеку и следить за своими подразделениями по мере приближения даты мероприятия. Однако пока он и другие представители власти сообщают, что у них нет никаких доказательств возможных готовящихся атак.
"Мы постоянно следим за этим и проверяем по второму и третьему кругу каждого, получившего назначение", - заявил Маккарти. По его словам, сотрудники Нацгвардии также проходят обучение по выявлению потенциальных угроз. ФБР сверяет имена бойцов по внутренним базам, выявляя их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков 6 января.
Число задействованных в ходе инаугурации гвардейцев будет превышать количество военных в прошлые годы по меньшей мере в два с половиной раза. Военнослужащих регулярно проверяют на наличие экстремистских связей, однако проверка силами ФБР является дополнением к обычным мероприятиям. Проверка стартовала более недели назад, ее планируется завершить к среде.
Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена. "Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.
Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.
При этом некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать. Также известно, что десятки человек, замешанных в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.
Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет. Ранее президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся до 24 января.
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