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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его резиденции и взломали его сейф. СМИ сообщают, что это может быть связано с секретными документами из Белого дома.
D. Trumpas
D. Trumpas
© Reuters / Scanpix

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. "Настали темные времена для нашей нации. Мой красивый дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, сейчас находится в осаде, его заняла большая группа агентов ФБР", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в понедельник, 8 августа, в его соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, в ходе обысков агенты ФБР взломали его сейф. "Это неправомерные действия правоохранительных органов, превращение судебной системы в оружие и атака крайне левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году", — заявил он.

В ФБР отказались отвечать на вопрос, проводились ли обыски в доме бывшего президента, и не дали никаких комментариев по поводу возможных причин обыска. Однако американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что причиной санкционированного судом обыска могли стать секретные документы, которые Трамп, покидая Белый дом, взял с собой, несмотря на то, что их нужно было передать в Национальный архив.

В феврале Национальный архив подтвердил, что изъял из поместья Трампа Мар-а-Лаго 15 коробок с документами. Среди них была официальная корреспонденция Трампа с правителем Северной Кореи Ким Чен Ыном, а также письмо, оставленное в Овальном кабинете предшественником Трампа Бараком Обамой.

Согласно закону записи президента после окончания срока его полномочий должны быть переданы в Национальный архив. Возврат коробок с документами вызвал вопросы о соблюдении Трампом Закона о президентских записях. Национальный архив тогда потребовал, чтобы Министерство юстиции начало расследование действий экс-президента.

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Deutsche Welle

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