ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили медиакомпании ABC и Yahoo News, ознакомившиеся с докладом правоохранительного ведомства.

Как указывается в Twitter телеканала ABC News, "установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа от должности". 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация вновь избранного президента США Джо Байдена.

BREAKING: Armed protests are being planned at all 50 state capitols and at the U.S. Capitol starting this week and running through at least Inauguration Day, according to an internal FBI bulletin obtained by @ABC News. https://t.co/fa2vTXUmMR