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Ультраправые активисты планируют вооруженные акции во всех американских штатах и Вашингтоне в период с 16 по 20 января. Их цель - не допустить отстранения Трампа от должности.
ФБР предупредило о готовящихся вооруженных протестах в США
© Reuters / Scanpix

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) ультраправые активисты планируют вооруженные протесты во всех американских штатах в период с 16 по 20 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили медиакомпании ABC и Yahoo News, ознакомившиеся с докладом правоохранительного ведомства.

Как указывается в Twitter телеканала ABC News, "установленная вооруженная группировка заявила, что планирует отправиться в Вашингтон 16 января, и поклялась поднять восстание, если будут предприняты попытки отстранить Трампа от должности". 20 января в Вашингтоне должна пройти инаугурация вновь избранного президента США Джо Байдена.

По данным американских СМИ, отчет был подготовлен ФБР 29 декабря 2020 года, за неделю до того, как сторонники проигравшего выборы президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий. Официальной реакции ФБР на публикации СМИ пока не последовало.

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Deutsche Welle
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