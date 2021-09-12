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В 20-ю годовщину терактов в США ФБР обнародовало первый из рассекреченных документов. В нем не содержится доказательств причастности к заговору Эр-Рияда.
ФБР опубликовало первый рассекреченный документ о терактах 9/11
© AP / Scanpix

Выполняя указ главы Белого дома Джо Байдена о рассекречивании материалов по терактам 11 сентября 2001 года, Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало поздно вечером в субботу, 11 сентября, первый из рассекреченных документов. В 16-страничном документе описываются контакты в США двух террористов с их сообщниками, имеющими гражданство Саудовской Аравии, но не содержится доказательств причастности к заговору саудовского правительства.

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В документе, датированном 4 апреля 2016 года и опубликованном с купюрами в 20-ю годовщину терактов, описывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США, а многими годами ранее неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии, оказывавшими, по мнению следователей, "значительную материально-техническую поддержку" нескольким угонщикам самолетов 11 сентября.

Саудовское посольство в США приветствовало полное рассекречивание
Несколькими днями ранее посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне заявило, что поддерживает полное рассекречивание всех документов как способ "раз и навсегда покончить с необоснованными обвинениями в адрес королевства", и назвало любое утверждение о причастности Саудовской Аравии является "категорически ложным". Правительство в Эр-Рияде все время отрицало свою причастность к терактам в США. На публикацию ФБР саудовские власти пока не отреагировали.

3 сентября Джо Байден распорядился рассекретить информацию, связанную с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, если общественный интерес к ней превышает возможный ущерб для национальной безопасности Соединенных Штатов. Таким образом, президент США приступил к выполнению своего предвыборного обещания.

Ранее семьи некоторых погибших в результате терактов отказались принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летней годовщины трагедии, если Байден не обнародует секретные документы. В основном родственники жертв 11 сентября имели в виду данные, которые могут пролить свет на роль, которую, как они считают, играла в терактах Саудовская Аравия.

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Deutsche Welle

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