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Федеральное бюро расследований США опубликовало сообщение о розыске российских граждан из-за возможного вмешательства в выборы. В числе разыскиваемых значится бизнесмен Евгений Пригожин. Вместе с ним в списке ФБР оказались еще 12 россиян, которых США разыскивает с 2018 года.
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© AP / Scanpix

"ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США", — сообщается 26 февраля на сайте бюро.

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В сообщении говорится, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором "Агентства интернет-исследований" (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.

За информацию, которая приведет к аресту Пригожина, объявлена награда — 250 тысяч долларов.

Сам Пригожин, комментируя свое включение в черный список ФБР, сказал, что происходящее напоминает ему шоу в ковбойских фильмах. По его словам, американские власти используют тему "российской угрозы" для прикрытия коррупции и оправдания "охоты на ведьм".

"Господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее стало известно, что ФБР объявила вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за информацию о россиянине Константине Климкине. По версии американских спецслужб, он пытался подкупить участников разбирательства об иностранном вмешательстве в выборы США.

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