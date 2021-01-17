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Внимание Федерального бюро расследований привлекли крупные выплаты ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" незадолго до штурма Конгресса США.
Donaldo Trumpo remėjai šturmuoja Kapitolijų
Donaldo Trumpo remėjai šturmuoja Kapitolijų
© Reuters / Scanpix

Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяет, могли ли иностранные правительства, организации или частные лица оказывать финансовую поддержку тем, кто помогал планировать и осуществлять штурм здания Конгресса США 6 января. Об этом в субботу, 16 января, сообщила американская телекомпания NBC News со ссылкой на одного действующего и одного бывшего сотрудников ФБР.

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Так, внимание органа внутренней разведки США, в частности, привлекли выплаты суммы в биткоинах, равной в пересчете 500 тыс. долларов, ключевым фигурантам и ряду групп радикального движения "альтернативных правых" (alt-right) незадолго до нападения. За финансовыми операциями, предположительно, стоял некий гражданин Франции. Платежи были задокументированы компанией, анализирующей переводы в криптовалюте. Информация о них была обнародована в интернете ранее на этой неделе.

Кроме того, в совместной оценке угроз, опубликованной на этой неделе ФБР, Министерством внутренней безопасности и другими федеральными и полицейскими ведомствами в Вашингтоне отмечается, что после беспорядков 6 января "российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить определенную подачу информации для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти" в Соединенных Штатах.

В Конгрессе запустили процедуру импичмента Трампу

Сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США 6 января после его призывов прийти на митинг. Участники беспорядков пытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов президента. В результате штурма Капитолия погибли пять человек.

Ранее Палата представителей Конгресса США запустила процедуру импичмента против Трампа. Он стал первым президентом в истории, против которого начинали процедуру импичмента дважды. Далее дело будет направлено в Сенат, который в настоящий момент контролируется республиканцами.

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Deutsche Welle

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