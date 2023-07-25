ФБК: Экс-советница Шойгу свободно летает в ЕС во время войны

Соратники Алексея Навального заявляют, что в их распоряжении оказался "полный архив почты Китаевой за 17 лет", в котором присутствует множество квитанций и писем о бронировании авиабилетов, позволивших сделать вывод о заграничных поездках Китаевой. Так, почти ежегодным местом ее летнего отдыха называется коммуна Форте-деи-Марми в итальянской Тоскане, а зимой, по словам расследователей, Китаева с детьми отдыхает в Вене.

В период работы в Минобороны у Китаевой появилось трое детей. ФБК со ссылкой на изображения документов из ЗАГСа сообщает, что отцом им приходится замминистра обороны Юрий Садовенко. При этом, указывают расследователи, в какой-то момент Китаева начала отношения с другим заместителем Шойгу - Тимуром Ивановым.

Авторы расследования утверждают, что Китаева, в 2000-2010-х работавшая телеведущей на российских каналах "Звезда" и "Россия-24", в 2012 году брала интервью у Сергея Шойгу, занимавшего на тот момент должность губернатора Московской области. После этого Шойгу предложил ей должность советницы по информационным технологиям, а когда в том же году президент РФ Владимир Путин назначил его главой Минобороны, взял Китаеву в ведомство своей советницей с "неразглашенными полномочиями".

В 2014 году Китаевой был присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса - он приравнен к званию генерал-майора, указывает ФБК. Ввиду своей деятельности Китаева ранее была внесена в санкционные списки Канады, а замминистра Шойгу Тимур Иванов, с которым в данный момент, по мнению расследователей, Китаева находится в отношениях, попал под санкции США. Но как отмечает ФБК, это не мешает героине материала посещать ЕС - последняя ее поездка в Европу датируется серединой июля 2023 года.

ФБК отмечает, что в мае 2023 года Китаева стала советником нового директора Третьяковской галереи и дочери генерала ФСБ Елены Проничевой. Последняя в феврале сменила на этой должности Зельфиру Треуглову - вскоре после того, как в галерее прошла проверка на соответствие "традиционным ценностям". При Проничевой Третьяковка передала РПЦ икону Андрея Рублева "Троица", несмотря на критику.

При этом 24 февраля 2022 года, в момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Китаева с детьми находилась в Лондоне, пишет ФБК. После этого она неоднократно пересекала границу ЕС, покупая билеты до Будапешта, но расследователи нашли документы, позволяющие предположить, что конечной целью как минимум одной из ее поездок была Италия.

Пригожин и Шойгу сидели за одним столом на вечеринке Китаевой

Один из основных акцентов в расследовании ставится на светской жизни Китаевой, в которой участвует ряд российских чиновников высокого ранга. ФБК обращает внимание на то, что Мария среди прочего - дочь Нины Китаевой, в прошлом работавшей "заместительницей бессменного руководителя московского строительного комплекса Владимира Ресина". Как пишут авторы расследования, "ни одна московская стройка не проходила мимо нее", и "в Москве не существует чиновника или застройщика, с кем "Ниночка" не на короткой ноге".

Так, на одном из дней рождения Марии Китаевой гостями значились среди прочих Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Марат Хуснуллин. Согласно схеме рассадки, за отдельным столом на этом же дне рождения сидели некто по фамилии Шойгу и Шойгу Ксения - ФБК полагает, что речь идет о министре обороны и его дочери.