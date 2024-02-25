Фактчек: Euronews не выпускал сюжет о том, как протестующие фермеры залили навозом украинское посольство в Париже

В англоязычных субтитрах к вирусному ролику говорится: "Призыв украинского посольства завершить протесты разозлил французских фермеров. Посольство Украины недавно призвало французских фермеров завершить протесты. В официальном письме дипломатической миссии говорилось: "Народ Украины сожалеет, что французские фермеры, впервые столкнувшись с экономическими трудностями, обернулись против французского правительства и народа Украины". Украинцы призвали французских фермеров следовать их примеру и объединиться во имя своей родины. Арно Руссо, глава крупнейшего аграрного объединения — Национальной федерации профсоюзов фермеров, поделился негативной реакцией на письмо: "Я бы рекомендовал посольству Украины заботиться об Украине. Я бы не советовал что-либо людям, за счет которых живу два года. У Украины нет права спрашивать или требовать чего-либо у французов. Держите свое мнение при себе"