aA
Facebook заблокировал три группы, которые содействовали незаконной миграции в страны ЕС, сообщает портал правительства Польши.
M. Zuckerbergo įkurtas Facebook susiduria su didelėmis problemomis.
M. Zuckerbergo įkurtas Facebook susiduria su didelėmis problemomis.
© Scanpix

Паблики использовались для содействия нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз. Группы были заблокированы по ходатайству польских спецслужб при содействии посольства США.

"Данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы в Facebook задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз. Материалы указывали на участие в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада", — сообщается в пресс-релизе.

Статьи по теме:
Министр обороны: военные продолжат помогать в охране границы Литвы с Беларусью  (20)
Еврокомиссар: финансирование строительства забора не одобряет большая часть членов ЕС  (171)

Польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

Кризис на границе

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций «у нас на это нет ни денег, ни сил».

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

С белорусской стороны в адрес пограничных служб Литвы и Польши звучат обвинения в жестоком отношении к беженцам. Европейцы же обвиняют официальный Минск в организации "гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию Европейского Союза".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Zerkalo.io
Статьи по теме:

Еврокомиссар похвалила Литву за прозрачность в разрешении миграционного кризиса, хотя видит нарушения (31)

Еврокомиссар Ильва Юханссон говорит, что Литва...

TOP новостей

Еврокомиссар: финансирование строительства забора не одобряет большая часть членов ЕС (171)

Финансирование строительства заборов за счет средств...

Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2354 новых случая...

Опрос: молодые люди в Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц (49)

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии...

Представители бизнеса: хотелось бы иметь возможность упрощенного трудоустройства работников из других стран (28)

Зарубежные инвесторы в Литве хотели бы иметь...

За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 120 мигрантов (10)

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили...