Паблики использовались для содействия нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз. Группы были заблокированы по ходатайству польских спецслужб при содействии посольства США.

"Данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы в Facebook задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз. Материалы указывали на участие в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада", — сообщается в пресс-релизе.

Польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.

Кризис на границе

Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций «у нас на это нет ни денег, ни сил».

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

С белорусской стороны в адрес пограничных служб Литвы и Польши звучат обвинения в жестоком отношении к беженцам. Европейцы же обвиняют официальный Минск в организации "гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию Европейского Союза".