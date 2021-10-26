Паблики использовались для содействия нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз. Группы были заблокированы по ходатайству польских спецслужб при содействии посольства США.
"Данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы в Facebook задействованы в организации нелегальной миграции в Европейский Союз. Материалы указывали на участие в преступной процедуре, которая имеет характер гибридной войны против Запада", — сообщается в пресс-релизе.
Польская сторона продолжит сотрудничество с Facebook, чтобы своевременно блокировать дальнейшие гибридные действия против Польши.
Кризис на границе
Миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.
В начале июля Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, потому что из-за санкций «у нас на это нет ни денег, ни сил».
Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.
С белорусской стороны в адрес пограничных служб Литвы и Польши звучат обвинения в жестоком отношении к беженцам. Европейцы же обвиняют официальный Минск в организации "гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию Европейского Союза".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Еврокомиссар: финансирование строительства забора не одобряет большая часть членов ЕС (171)
Финансирование строительства заборов за счет средств...
Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2354 новых случая...
Опрос: молодые люди в Балтии хотят получать не менее 800 евро в месяц (49)
Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в странах Балтии...
Представители бизнеса: хотелось бы иметь возможность упрощенного трудоустройства работников из других стран (28)
Зарубежные инвесторы в Литве хотели бы иметь...
За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 120 мигрантов (10)
За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили...