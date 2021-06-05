В мае независимый надзорный совет компании поддержал блокировку Трампа в "Фейсбуке" и "Инстаграме", но призвал вновь пересмотреть это решение через 6 месяцев.

Совет раскритиковал решение заблокировать Трампа бессрочно как "неопределенное и нестандартное наказание". Менеджмент соцсети заявлял, что Трамп грубо нарушил правила, поддержав на своей странице захватившую Капитолий толпу.

В итоге компания признала, что решение о бессрочной блокировке было непрозрачным и что политика наказаний за подобные действия нуждалась в систематизации.

Именно об этом говорится в сделанном в пятницу заявлении вице-президента по международным делам Facebook, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Ника Клегга, объявившего о введении новых протоколов применения таких правил.

Учитывая серьезность нарушения в соответствии с новыми правилами аккаунты бывшего президента будут заблокированы на два года, а после этого разблокированы, только если модераторы сочтут, что аккаунты не представляют общественной опасности.

Новые правила коснулись не только Трампа: соцсеть постепенно меняет правила относительно постов, размещенных политиками. Раньше в их постах не модерировались оскорбления или вводящие в заблуждения высказывания, поскольку их посты считались общественно важной информацией. Теперь политики потеряют этот иммунитет.

Как отреагировал Трамп

В своем заявлении бывший президент подчеркнул, что решение соцсети "оскорбляет рекордное количество в 75 млн. избирателей и многих других."

Трамп вновь обвинил соцсеть в цензуре.

На этой неделе закрылась соцплатформа "Со стола Дональда Трампа", которая была создана специально для того, чтобы бывший президент мог общаться со своими сторонниками. Аккаунты Трампа заблокировали также Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и другие платформы.

После штурма Капитолия 6 января и отказа Трампа признать результаты выборов 2020 года соцсети решили, что присутствие президента США на их платформах создает риск насилия.

Трамп говорил, что это отговорки и что самом деле соцсети находятся в руках левых радикалов и его оппонентов-демократов, которые якобы хотят заткнуть рот патриотам.

Независимый совет "Фейсбука" состоит из 20 членов - ученых, журналистов, экспертов по свободе слова, также в нем состоит бывший премьер-министр Дании. Совет имеет полномочия принимать реш