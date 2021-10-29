О ребрендинге было объявлено на ежегодной конференции девелоперов Facebook, по официальной версии новое название будет лучше соответствовать нынешней деятельности компании. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, компания будет называться Meta "начиная с сегодняшнего дня".
Facebook в последнее время делилась планами создания "метавселенной" - онлайн-мира, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.
"С этого момента мы будем в первую очередь Meta, а не Facebook. Это означает, что вам не нужно будет использовать название Facebook для обозначения всех наших сервисов", - заявил Цукерберг.
"Сегодня нас воспринимают как компанию в социальных сетях. Но в нашей ДНК мы компания, которая создает технологии, связывающие людей", - заявил он.
Бизнесмен ожидает, что к концу десятилетия в "метавселенной" будет около миллиарда человек.
Помимо одноименной соцсети, Facebook принадлежит еще одна сеть - Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp. Все они продолжат работать под прежними названиями.
Переименованию предшествовала лавина негативных публикаций о продуктах Facebook, основанных на внутренних документах, раскрытых бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген. По ее словам, Facebook во всех случаях ставила свои прибыли выше благополучия пользователей.
В 2015 году другой интернет-гигант, Google, провел похожую реструктуризацию, переименовав головную компанию в Alphabet. При этом продукты компании сохранили прежнее название, а новое в обиходе употребляется редко.
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