О ребрендинге было объявлено на ежегодной конференции девелоперов Facebook, по официальной версии новое название будет лучше соответствовать нынешней деятельности компании. По словам главы Facebook Марка Цукерберга, компания будет называться Meta "начиная с сегодняшнего дня".

Facebook в последнее время делилась планами создания "метавселенной" - онлайн-мира, в котором люди смогут работать, играть в игры и общаться, часто с помощью шлемов виртуальной реальности.

"С этого момента мы будем в первую очередь Meta, а не Facebook. Это означает, что вам не нужно будет использовать название Facebook для обозначения всех наших сервисов", - заявил Цукерберг.

"Сегодня нас воспринимают как компанию в социальных сетях. Но в нашей ДНК мы компания, которая создает технологии, связывающие людей", - заявил он.

Бизнесмен ожидает, что к концу десятилетия в "метавселенной" будет около миллиарда человек.

Помимо одноименной соцсети, Facebook принадлежит еще одна сеть - Instagram, а также популярный мессенджер WhatsApp. Все они продолжат работать под прежними названиями.

Переименованию предшествовала лавина негативных публикаций о продуктах Facebook, основанных на внутренних документах, раскрытых бывшей сотрудницей компании Фрэнсис Хауген. По ее словам, Facebook во всех случаях ставила свои прибыли выше благополучия пользователей.

В 2015 году другой интернет-гигант, Google, провел похожую реструктуризацию, переименовав головную компанию в Alphabet. При этом продукты компании сохранили прежнее название, а новое в обиходе употребляется редко.