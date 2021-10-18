Facebook создаст в ЕС 10 тысяч рабочих мест для метавселенной

Американский IT-концерн Facebook намерен в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в Европейском Союзе для создания виртуального мира - так называемой метавселенной (metaverse), в которой пользователи находятся и общаются в виртуальном пространстве, сообщили в воскресенье, 17 октября, вице-президенты интернет-гиганта по глобальным вопросам и по росту Ник Клегг и Хавьер Оливан.
"Эти инвестиции - вотум доверия к силе европейской технологической индустрии и потенциалу европейских технологических талантов", - написали представители руководства Facebook в блоге, подчеркнув, что Европа имеет огромное значение для компании.
Концерн Facebook уже приступил к тестированию нового приложения виртуальной реальности для удаленной работы, которое позволяет пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров. В сентябре Facebook уже выделил 50 миллионов долларов на создание метавселенной, над созданием которой уже работают такие компании, как многопользовательская онлайн-платформа Roblox и создатель компьютерной игры "Fortnite" Epic Games.
Обвинения экс-сотрудницы в адрес Facebook
Facebook объявил о создании рабочих мест в Европе в тот момент, когда концерн находится в сложном положении. Бывшая сотрудница концерна Фрэнсис Хауген 5 октября обвинила его руководство в том, что ему известно о психологических проблемах, которые возникают у подростков, активно использующих соцсети, особенно Instagram. При этом компания не принимает никаких мер, чтобы бороться с наносимым вредом, а напротив, поощряет рост вовлеченности подростков в использование социальных сетей, заявила на слушаниях в Сенате Хауген, около двух лет проработавшая в Facebook. По ее словам, компания ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Всего за день до этого ошибка в настройках сети привела к шестичасовому отключению соцсети Facebook и дочерних компаний Whatsapp и Instagram.
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