Кампания дезинформации проводилась на нескольких интернет-платформах. Помимо Facebook и Instagram, она распространялась на такие ресурсы, как Reddit, Medium и Change.org. По словам ведущего специалиста Facebook по анализу глобальных угроз Бена Ниммо, ее авторы распространяли лживые материалы и организовывали петиции, чтобы подкупленные инфлюенсеры с хорошей репутацией могли их использовать в своих постах. Таким образом фейковая информация "отмывалась" — Ниммо назвал эту схему "прачечной для дезинформации".
Организатор кампании действовал из России
Как рассказал Ниммо, кампания по дезинформации о вакцинах была организована зарегистрированной в Британии фирмой Fazze, занимавшейся сетевой рекламой и работавшей из России. В июле Facebook удалил 65 аккаунтов, связанных с антиваксерской кампанией, а Instagram — 243 аккаунта.
Целевая аудитория кампании находилась в Индии и Южной Америке, но дезинформация также распространялась среди пользователей в США. При этом нельзя сказать, что кампания была успешной — большинство постов не получило ни одного лайка, а петиции не набирали более 1000 голосов.
Как сообщил начальник отдела безопасности Facebook Натаниэль Глейчер, до сих пор неизвестно, кто заказал организацию такой кампании фирме Fazze. Вся собранная в результате расследования информация была передана властям и другим интернет-компаниям.
Инфлюенсеры раскрыли правду
СМИ обратили внимание на эту историю, когда в июне популярный французский видеоблогер Лео Грассе сообщил, что с ним связалось пиар-агентство Fazze и предложило за плату распространять фейковую информацию о вакцине BioNTech/Pfizer. Грассе не согласился на такое предложение и вместо этого опубликовал скриншоты электронных писем от Fazze в Twitter.
По словам Бена Ниммо, на подозрительные действия Fazze также обратил внимание журналистов блогер, живущий в Германии.
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