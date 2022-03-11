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Социальные сети Facebook и Instagram временно сняли запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря компании Meta Энди Стоуна, обнародованном в пятницу, 11 марта.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Vida Press

"В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию", - отметил он. В качестве примера фразу, посты и комментарии с которой теперь не будут удаляться, Стоун привел лозунг "Смерть российским захватчикам".

В то же время Facebook и Instagram продолжат и впредь принимать меры против "правдоподобных призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц", добавил представитель компании. Агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку Meta сообщает, что актуализированные правила распространяются на пользователей в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

Блокировка Facebook в России

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4 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook в России, а также ряда СМИ, включая Deutsche Welle. Instagram продолжает работу в РФ без ограничений.

В тот же день Госдума в трех чтениях приняла закон, предусматривающий уголовное наказание за иное, чем официальная точка зрения, освещение военных действий Москвы. Согласно новой норме, "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ", будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до трех лет. В отдельных случаях срок лишения свободы может составить до 15 лет.

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Deutsche Welle
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