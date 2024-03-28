ФАБ-3000 и другие: Россия начала чаще применять "царь-бомбы" — насколько они опасны и что могут изменить на фронте

Тогда впервые с начала большой войны штабы российских сил смогли организовать одновременные пролеты десятков бортов. В некоторые дни на украинские позиции прилетало по 150-200 корректируемых бомб. Например, на завод в населенном пункте Красногоровка упала бомба ФАБ-1500.
А бомбы ФАБ-500 (весом полтонны) использовались массово. Хотя российский модуль планирования и коррекции пока не достиг точности западного аналога JDAM с попаданием "в примерно пять метров", для ударов по застройке российские авиабомбы оказались эффективными.
Они разрушают здания, разбивают дороги, подъезды и путепроводы: от российской авиации страдала логистика ВСУ и снабжение на "последнем километре" перед линией фронта.
При этом россияне были вынуждены и сами "открываться" для удара: Воздушные силы ВСУ за последние месяцы заявляли о 13 сбитых российских боевых самолетах — бомбардировщиках Су-34, а также истребителях Су-35, которые их сопровождали.
Бомбы времен войны СССР в Афганистане
После отступления украинской армии из Авдеевки коллапса фронта не произошло, Россия вошла в позиционные бои.
Недавно российский пропагандистский канал Минобороны РФ "Звезда" отрапортовал о том, что министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий ВПК.
Это был 53-й арсенал в Нижегородской области, где россияне переделывают старые боеприпасы и производят новые бомбы, снаряды и ВОГи (осколочные гранатометные выстрелы).
В сюжете шла речь о наращивании производства ФАБ-1500 вдвое, но больше всего о нем говорили в контексте новости о возобновлении проекта ФАБ-3000.
Эти авиационные бомбы имеют 1400 кг взрывчатки — серьезный груз и средство поражения.
Такие бомбы советская армия использовала во время вторжения в Афганистан в 1980-х. С их помощью она наносила удары по лазуритовым шахтам Куран-о-Мунджан, по войскам моджахедов, которые брали в осаду Кабул, и по тогдашним укрепрайонам исламистов.
В современной России эти ФАБы были переделаны в УАБы (управляемые авиабомбы), и теперь их называют "царь-бомбами", хотя по сути это чугунная болванка, к которой пытаются приделать комплект крыльев для планирования и GPS-навигацию.
Пока продолжаются эксперименты с предсерийными партиями. Речь идет не просто о том, чтобы присоединить к бомбе большие крылья, после чего тяжелый боеприпас полетит в нужном направлении. Здесь необходимо учесть множество инженерных тонкостей.
Зона полного поражения у бомбы ФАБ-3000 — 35 метров. Зона тяжелых контузий и разрушений — 150 метров. Если целью становятся позиции с перекрытиями, инженерными укреплениями и бруствером, то зона поражения будет меньшей.
Поэтому в свое время большие ФАБы сняли с вооружения после испытаний "за речкой" (это неофициальное название войны в Афганистане, так в 1980-х называли переход за реку Амударья на афганско-узбекской границе и через реку Пяндж — на афганско-таджикской — Би-би-си).
Легкая пехота афганцев, которая меняла позиции и пряталась в горах, оказалась для российских авиабомб не самой простой целью.
Проблема с носителями
Единственным носителем этого средства в России является бомбардировщик Ту-22М3 — из-за размера бомболюков и нюансов крепления. Других носителей "трехтонных" бомб у Москвы нет.
Российский "военный блогер" Fighterbomber отмечает, что, кроме Ту-22М3, теоретически ФАБ-3000 может нести еще и Су-34 — по две бомбы с креплением под крыльями.
Однако и Су-34, и Ту-22 с тяжелыми авиабомбами теряют в маневренности, что делает их легкой мишенью для ПВО.
Есть еще стратегические бомбардировщики Ту-16, однако эти самолеты давно списаны. Они были разработаны в 1950-х и выведены из эксплуатации в 1990-х.
Попытка переработать другие самолеты приведет к повышению стоимости применения ФАБ-3000 и постепенно выведет часть таких машин из строя.
То есть со стратегической точки зрения россиянам более выгодно сбрасывать полутонные ФАБ-500, чем они сейчас и занимаются.
Похожую оценку дает и Fighterbomber: "По ФАБ-3000 у меня есть лёгкое недоумение о её нужности. Целей под неё нет. Под неё нужно пилить УМПК [унифицированный модуль планирования и коррекции — Би-би-си] с нуля и это уже будет по сути целый самолёт на бомбе. И вот его-то уже будет замечательно видно любому ЗРК".
По словам автора этого телеграм-канала, оптимальный боеприпас для УМПК — это калибр 500 кг в разных вариантах: кассетном, зажигательном, ядерном или фугасном. Увеличение мощности в разы не дает такого же увеличения зоны поражения. Но точность попадания все равно необходима.
Например, одна ФАБ-3000, которая упала в 20 метрах от моста, нанесет ему такие же повреждения, как и ФАБ-500.
Старая бомба
ФАБ-3000 производились еще в 1940-х годах. Их разрабатывали под самолет Ту-4 (советский стратегический бомбардировщик, который был на вооружении Авиации дальнего действия СССР с 1949 г. до 1950-х и во многом повторял американский бомбардировщик В-29 — Би-би-си).
Тогда средства ПВО не располагали зенитными ракетами (например, первый советский ЗРК появился только в 1955 году), и ФАБ планировали использовать для ковровых бомбардировок. Менее тяжелые — по кораблям, более тяжелые — по важным предприятиям, плотинам, бетонным укрытиям.
Пока о производстве в России полностью новых ФАБ-3000 речь не идет. Старые советские авиабомбы расконсервируют, проверяют взрывчатое вещество, если нужно, меняют его, испытывают разные модули коррекции из разных партий.
Литая часть этой бомбы изготовлена из чугуна с толстыми стенами. В ней мало что нужно делать с нуля, только детонаторы.
Сбрасывать такие бомбы могут сразу по две с одного борта — как делалось в конце войны в Афганистане. Тогда, уже после вывода советских войск, такие авиабомбы применял 185-й гвардейский полк из Полтавы — на тех же самых Ту22М3.
После сбрасывания бомба превращается в ракету без двигателя, то есть ее можно перехватить средствами ПВО.
В последний раз ФАБ-3000 россияне применяли во время осады Мариуполя. Тогда не шла речь о модулях коррекции: они сбрасывали бомбы по району завода "Азовсталь", пользуясь своим господством в небе над городом.
Но теперь ситуация изменилась. Даже если армии РФ удастся вставить в бомболюки Ту-22М3 увеличенный габарит ФАБ-3000 с комплексом корректирования полета УМПК, эти самолеты к линии фронта не приближаются.
Такой стратегический бомбардировщик слишком заметен в радиолокационном диапазоне. А после потери двух самолетов А-50 россияне вряд ли захотят рисковать еще и Ту-22М3.
Зачем нужны ФАБ-3000 и почему их расконсервируют
Почему российские военные решили расконсервировать ФАБ-3000? Это необходимо для ударов по плотной застройке.
Россияне не слишком скрывают свои цели — ими могут быть Краматорско-Славянская агломерация в Донецкой области или Харьков. Когда появится возможность изолировать городскую застройку, выбить там ПВО и начать ровнять с землей квартал за кварталом — они начнут это делать.
Сейчас армия РФ чаще всего использует УАБы на самых горячих участках фронта — в районе Авдеевки, Бахмута, Крынок (на левом берегу Днепра в Херсонской области), Купянского направления.
То есть везде, где российские военные пытаются давить и имеют возможность применять прифронтовую бомбардировочную авиацию.
РФ также регулярно применяет управляемые авиабомбы на северо-востоке Украины — в приграничной полосе от Черниговской до Харьковской областей. Особенно много в последнее время — на Сумщине.
Для Харькова и других регионов опасность УАБов появится в случае подавления или отсутствия ПВО ближнего или среднего радиуса действия. Это позволит российской авиации приблизиться на достаточное расстояние для сбрасывания авиабомб.
Можно ли с этим бороться?
Пример украинского плацдарма в селе Крынки Херсонской области показывает, что можно. Хотя поселок превращен в руины, коллапса обороны ВСУ там не произошло.
В Крынках действительно трудно проводить эвакуацию — забирать людей на лодках в условиях постоянной работы FPV-дронов и артиллерии. Но ВСУ помогают маневры, сеть наблюдательных пунктов, рассредоточение небольших складов "последнего километра" и акцент на снабжение "с колес".
Вернемся к общей статистике. С начала 2024 года российские самолеты сбросили на позиции ВСУ более 3500 авиабомб. Это в 16 раз больше по сравнению с 2023 годом.
За три текущих месяца — в среднем по 40 бомб в сутки. Были более тихие дни, а были и такие, когда сбрасывали 150 бомб в узкой полосе, например, на пике наступления на Авдеевку.
Бомбы сбрасывают на фермы Херсонской области и на места, где причаливают лодки, снабжающие левый берег Днепра возле Крынок. А также на Авдеевку, Красногоровку, тепловые электростанции, села Сумской области. И даже, по некоторым данным, в Белгородской области, где россиянам пришлось выбивать проукраинские формирования из села Козинка.
Можно ли условным десятком прилетов прорвать зону ответственности батальона в две полосы, на которой находятся два десятка опорных пунктов? Нет.
Даже в случае, если какое-либо попадание будет точным, не факт, что российские военные успеют его использовать: к этому сектору украинской обороны может подойти маневренная группа, помогут соседи. Особенно если позиция была выкопана правильно.
В Афганистане моджахеды создавали сеть постов, которые засекали самолеты, направлявшиеся на сброс ФАБов, и подавали дымовые сигналы. Это означало, что где бы ты ни был, надо немедленно сменить позицию.
У российских УМПК есть недостаток — в них "забивают" координаты, и на этом корректировка заканчивается.
И в Украине работают предупреждения о ракетной опасности и УАБах.
Разумеется, бомбы ФАБ-3000 будут наносить потери ВСУ. Россия хочет компенсировать низкую точность своего оружия мощностью.
Но это не "геймченджер". Потенциал бомб ФАБ-3000 ограничен возможностями носителя и тем, что РФ не может подавить украинскую ПВО и не обладает специальными самолетами РЭБ.
А с поставкой Украине истребителей F-16 и достаточного количества планирующих бомб JDAM ситуация для Киева выравняется. Бомбы большой мощности Москва массово применять не сможет.