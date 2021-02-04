Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая, формат его проведения будет определен позже. Об этом говорится в пресс-релизе организатора конкурса, Европейского вещательного союза (ЕВС), поступившего в распоряжение DW в среду, 3 февраля. "Здоровье и безопасность всех участников являются главным приоритетом", - отмечает ЕВС.
В частности, рассматриваются три возможных варианта проведения "Евровидения". Так, первый из них предполагает проведение конкурса в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения "социальной дистанции" и других строгих гигиенических мер, включающих регулярное тестирование на COVID-19. Если кто-то из участников не сможет приехать из-за ограничительных мер, то будет показана видеозапись выступления.
Второй сценарий предполагает проведение конкурса также в Ahoy Arena, но без приезда участников, выступления которых будут транслироваться в режиме онлайн. При этом некоторые части конкурса, например, шоу-программа, будут проходить "в живую" на сцене. Третий сценарий предлагает перенос конкурса полностью в режим онлайн.
ЕВС "сконцентрирует усилия" на первом сценарии
Организаторы указывают, что окончательное решение о формате проведения "Евровидения" будет принято"в ближайшие недели". При этом ЕВС намерен "сконцентрировать усилия" на первом сценарии. "Евровидение-2020" было отменено из-за пандемии коронавируса.
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