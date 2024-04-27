Евросоюз выделяет еще 68 млн евро на гумпомощь сектору Газа

Европейский союз выделяет еще 68 миллионов евро на гуманитарную помощь нуждающемуся в ней гражданскому населению сектора Газа . "В связи с продолжающимся ухудшением тяжелого гуманитарного кризиса в секторе Газа и постоянным ростом потребностей на местах, Европейская комиссия увеличивает финансовую поддержку палестинцев", - указано в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 26 апреля.

Помощь будет предоставляться через "партнерские организации", уже оказывающие поддержку палестинцам в регионе. Эти действия направлены "на расширение масштабов крайне необходимой продовольственной помощи, здравоохранение, водоснабжение и санитарию, а также поддержку в обеспечении жильем", уточняют в Брюсселе. Таким образом, общий объем гуманитарной помощи Евросоюза для нуждающихся палестинцев в секторе Газа в 2024 году составит 193 миллиона евро.