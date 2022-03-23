Евросоюз выделит 3,4 млрд евро на прием украинских беженцев

В среду с таким предложением выступила Еврокомиссия; его еще должны одобрить другие центральные органы ЕС.

"Из-за незаконного и не имеющего оправданий вторжения России более трех миллионов украинцев были вынуждены бежать из своей страны, и их число растет с каждым днем. Стран ЕС и гражданское общество проявили выдающуюся солидарность с ними, и ЕС наращивает помощь тем, кто их принимает. Поэтому [из фондов программы равномерного развития стран ЕС] странам Евросоюза, прежде всего тем, которые оказались на переднем краю, будут выделены 3,4 млрд евро", — цитирует пресс-служба Еврокомиссии Элизу Феррейру, еврокомиссара по равномерному развитию и реформам.