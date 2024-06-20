Евросоюз вводит пошлины на импорт яиц и овса из Украины

В середине мая Совет ЕС продлил режим беспошлинной торговли с Украиной еще на год, но с некоторыми оговорками. Одна из них касалась защиты рынка ЕС от конкуренции со стороны „чувствительной“ сельхозпродукции из Украины, к которой в Брюсселе отнесли мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукурузу и мед.