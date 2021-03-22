Евросоюз ввел санкции за нарушения прав человека в России

Эти санкции ввели в рамках утвержденного в декабре режима санкций за нарушения прав человека во всем мире, который также называют "европейским актом Магнитского". Лицам из списка отныне запрещен въезд в ЕС, а если у них имеются активы на территории стран-членов сообщества, то они будут заморожены. Последнее касается и юридических лиц, в отношении которых ввели ограничения.

Санкции за нарушения прав гомосексуалов в Чечне

Из России под санкции попали два чиновника, ответственные за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Это глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов.

Санкции против четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушения прав человека в провинции Синьцзян. Ограничения ввели и на лиц из Северной Кореи, Ливии, Эритреи и Южного Судана.

Это уже второй пакет санкций за нарушения прав человека. Первый ввели в начале марта против четырех российских высокопоставленных силовиков, ответственных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.