Евросоюз ввел санкции за нарушения прав человека в России

Эти санкции ввели в рамках утвержденного в декабре режима санкций за нарушения прав человека во всем мире, который также называют "европейским актом Магнитского". Лицам из списка отныне запрещен въезд в ЕС, а если у них имеются активы на территории стран-членов сообщества, то они будут заморожены. Последнее касается и юридических лиц, в отношении которых ввели ограничения.
Санкции за нарушения прав гомосексуалов в Чечне
Из России под санкции попали два чиновника, ответственные за преследования сексуальных меньшинств в Чечне. Это глава отдела МВД по городу Аргуну Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов.
Санкции против четырех человек и одной организации из Китая ввели за нарушения прав человека в провинции Синьцзян. Ограничения ввели и на лиц из Северной Кореи, Ливии, Эритреи и Южного Судана.
Это уже второй пакет санкций за нарушения прав человека. Первый ввели в начале марта против четырех российских высокопоставленных силовиков, ответственных, по убеждению ЕС, к аресту, преследованию и осуждению оппозиционера Алексея Навального.
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