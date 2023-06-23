Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России из-за войны в Украине

Среди тех, кто попал под санкции ЕС, попали начальник Главного штаба Сухопутных войск - Александр Лапин, сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, несколько губернаторов, а также политолог Сергей Караганов, недавно призвавший Кремль нанести ядерный удар по Польше, и "военкоры" Евгений Поддубный, Андрей Медведев, Семен Пегов, Александр Сладков.

«Наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике и способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы усилим давление на Россию, еще больше лишая ее ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы продолжить вести незаконную войну против Украины», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

Этим третьим странам в ЕС обещают даже «техническую помощь», видимо, в соблюдении ограничений. В случае отказа от такого сотрудничества страны ЕС обещают быстрый ответ против отдельных представителей этих стран. Более того, в отдельных случаях страны ЕС могут ограничить экспорт в третьи страны товаров и услуг, которые уже запрещены к экспорту в Россию, — например, оружия и военных технологий.

Теперь западные страны не просто вводят новые ограничения против секторов российской экономики, а пытаются договариваться с третьими странами — через них в Россию продолжают поступать параллельный импорт и просто подсанкционные товары.

«Страны ЕС после долгих переговоров согласовали 11-й пакет санкции против России. Наверное, самое важное в нем — это новый подход.

Пытаясь ограничить способы обхода санкций Россией, Евросоюз впервые анонсировал возможность введения «исключительных, крайних мер», ограничивающих продажу, поставку, передачу или экспорт товаров, которые могу укрепить военный потенциал России, в третьи страны — если существует высокий риск, что эти страны используются для обхода санкций.

ЕС уже составил список из 87 компаний из России и третьих стран, которые поставляли в Россию товары. Пока не ясно, кто в него вошел. В пресс-релизе упоминаются только четыре иранских производителя дронов.

При этом список запрещенных к экспорту в Россию товаров был расширен — в основном за счет различной электроники и различных компонентов, которые в теории могут быть использованы для производства оружия.

Страны ЕС также ограничили транзит своих товаров грузовиками с прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России. Это по сути ограничение на транзит товаров через Россию — во время которого в стране буквально «растворяются» товары из ЕС. О том, как в России «пропали» товары на 1 млрд евро, которые должны были ехать транзитом в другие государства, например, писала Financial Time».