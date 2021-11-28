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Евросоюз включил в ”черный список” авиакомпаний, которым запрещены полеты в воздушном пространстве сообщества, российскую авиакомпанию ”Скол”, пишет Meduza.
Евросоюз впервые запретил авиакомпании из России полеты над своей территорией из-за низких стандартов безопасности
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Как говорится на сайте Еврокомиссии, такое решение в отношении авиакомпании принято ”из-за опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам безопасности”.

”Скол” стала первой российской авиакомпанией, включенной в черный список небезопасных перевозчиков в ЕС. Всего на данный момент там 97 авиакомпаний; большинство из них — из Африки и Ближнего Востока.

Авиакомпания ”Скол” была создана в 2000 году, сейчас она базируется в Калининграде. Основу ее флота составляют вертолеты, которые выполняют полеты в Сибири для нефтегазовых компаний.

Летом 2021 года ”Скол” объявила о запуске регулярных рейсов между Калининградом и Минском, однако на данный момент эти перелеты не совершаются. На сайте компании в качестве перспективных пассажирских направлений также указаны Псков, Рига, Гданьск и Берлин.

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