Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти Рощиной

Как сообщила в Facebook исполнительный директор Медийной инициативы о правах человека (МИПЧ) Татьяна Катриченко, Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и следственном изоляторе (СИЗО) №2 в Таганроге. „Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин“, - написала она.

По словам Катриченко, СИЗО в Таганроге известно как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ. „Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с „Азовстали“. Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях - оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят“, - написала директор МИПЧ и добавила, что Рощину удерживали в Таганроге по крайней мере с мая по сентябрь этого года в камере-одиночке.