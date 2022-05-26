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Евросоюз, США и Великобритания объявили о создании консультативной группы по расследованию военных преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) в Украине, сообщает "Радио Свобода".
Buča
Buča
© Zuma Press / Scanpix

Комиссия будет поддерживать работу Генпрокуратуры Украины по документированию, хранению и анализу доказательств преступлений, совершенных военнослужащими российских войск в Украине, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

"Свидетельства о преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине, продолжают накапливаться. Сначала насилие выражалось в бомбардировках, ракетных и артиллерийских обстрелах густонаселенных городов и сел, что привело к гибели тысяч мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры", — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Очень важно обеспечить, чтобы все виновные в ужасных злодеяниях, совершенных во время неспровоцированной военной агрессии России в Украине, предстали перед судом. Военные преступления не могут остаться безнаказанными", — добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подчеркнула, что Великобритания уже взяла на себя четкое обязательство поддерживать Украину в ее расследованиях. Королевство направило в Украину экспертов по военным преступлениям и выделило дополнительное финансирование для помощи Международному уголовному суду (МУС).

В заявлении ACA говорится, что большинство криминальных экспертов из консультативной группы будут находиться в Польше в целях безопасности. При этом в случае необходимости они будут оперативно направлены в Украину. Если же ситуация с безопасностью улучшится, эксперты и вспомогательный персонал переместятся туда полностью.

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Радио Свобода

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