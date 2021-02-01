Сожаление по поводу "массовых арестов" и "непропорционального применения насилия" по отношению к демонстрантам и журналистам высказал заместитель председателя Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - написал глава европейской дипломатии в своем Twitter в воскресенье, 31 января.
Более жестко высказался глава МИД Чехии Томаш Петршичек. По его словам, на которые ссылается информационное агентство CTK, жестко преследуя оппозицию и подавляя свободу слова, Россия нарушает взятые на себя обязательство по соблюдению прав человека. Чешское правительство, указал он, будет выступать в рамках ЕС за введение санкций против виновных в насилии.
В городах России вторые выходные подряд прошли протестные акции, связанные с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики, превратившие центральную часть большинства городов в неприступную крепость, жестко разогнали митинги и шествия. Против протестующих применялись не только дубинки, но и электрошокеры, газ и травматическое оружие. По данным портала "ОВД-Инфо", в 85 городах России задержаны почти пять тысяч человек.
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