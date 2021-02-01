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В Евросоюзе с тревогой следят за действиями российских силовиков при подавлении мирных протестов, вызванных задержанием оппозиционного политика Алексея Навального.
Protestai skirti palaikyto Aleksejų Navalną vyskta įvairiuose Rusijos miestuose
Protestai skirti palaikyto Aleksejų Navalną vyskta įvairiuose Rusijos miestuose

Сожаление по поводу "массовых арестов" и "непропорционального применения насилия" по отношению к демонстрантам и журналистам высказал заместитель председателя Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Люди должны иметь возможность осуществлять свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства", - написал глава европейской дипломатии в своем Twitter в воскресенье, 31 января.

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Более жестко высказался глава МИД Чехии Томаш Петршичек. По его словам, на которые ссылается информационное агентство CTK, жестко преследуя оппозицию и подавляя свободу слова, Россия нарушает взятые на себя обязательство по соблюдению прав человека. Чешское правительство, указал он, будет выступать в рамках ЕС за введение санкций против виновных в насилии.

В городах России вторые выходные подряд прошли протестные акции, связанные с арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики, превратившие центральную часть большинства городов в неприступную крепость, жестко разогнали митинги и шествия. Против протестующих применялись не только дубинки, но и электрошокеры, газ и травматическое оружие. По данным портала "ОВД-Инфо", в 85 городах России задержаны почти пять тысяч человек.

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Deutsche Welle
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