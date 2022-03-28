aA
Европейские страны смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала Sky Arabia.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AP / Scanpix

”В течение двух лет Европа откажется от российского газа”, — сказал он.

При этом Боррель заявил, что европейские государства ”стремятся диверсифицировать источники газа в Европу” и ”снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его”, передает РБК.

В начале марта Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. Документ нацелен в первую очередь на снижение зависимости от российского газа. План предусматривает сокращение потребности стран ЕС от российского газа на две трети до конца 2022 года.

Статьи по теме:
Экс-премьер Украины Владимир Гройсман: решением начать войну в Украине Путин обрек на нищету и проклятие саму Россию
Страны Евросоюза будут закупать газ сообща

”Мы должны стать независимыми от российских нефти, угля и газа”, — заявила 8 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план.

Полный запрет на импорт российских энергоресурсов ранее ввел президент США Джо Байден. Тогда он признал, что не все западные партнеры сразу смогут присоединиться к эмбарго, потому что Европа сильнее зависит от поставок из России, чем США. По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует 90% газа, из которых около половины обеспечивает Россия (около 45%). На нее также приходится около 25% импорта нефти и 45% угля в Европу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.delfi.ee
Delfi Plius Dailius Dargis

Kamuolinių boso namo paslaptis: kodėl gangsteriui pagalbos ranką ištiesė solidžios energetikos kompanijos vadovas?

Delfi Plius Marc Champion

Ukraina keičia pasaulio tvarką – bet visai ne taip, kaip tikėjosi Putinas

Delfi Plius Bloomberg News

Keičiasi Rusijos ir Kinijos santykiai: karas apsunkina žaliavų tiekimą

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Kinijos ekspertas: regis, kinai palaiko Rusijos veiksmus, bet yra ir kita medalio pusė

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Kur slypi „Teltonikos“ sėkmė vadovo Paukščio akimis: kol verslai skundėsi darbuotojų stygiumi, jiems pavyko priimti 800 darbuotojų

Delfi Plius Tvarkos maniakė

Kodėl verta atsisakyti šlamšto namuose ir kaip jį atpažinti: šis 27 daiktų iššūkis palengvins buitį

Delfi Plius Vytautas Bruveris, laida „Kaip pas žmones“, Virginija Spurytė

Mano, kad suveiks savisaugos instinktas: karas šiemet pasibaigs, nes per metus valdžia Kremliuje bus pakeista

Delfi Plius Jelizaveta Dako, Dmitrijus Semionovas

Ukrainos ambasadorius apie rusų galios demonstravimą: Japonijos kariškiai iš to vaizdelio juokėsi už pilvų susiėmę

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Rusijai pavyko įbauginti dar vieną Europos šalį: neprisijungė prie sankcijų, bet skubos tvarka prašosi į ES bei NATO

Delfi Plius Vilma Danauskienė

Putino biografiją tyrinėjusi lenkų žurnalistė: specifinio žiaurumo šaknys glūdi jo vaikystėje

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Prodiuserė Ragauskaitė apie kiną bei Ukrainą, ir susižadėjusio Šuklino meilės istorija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Arūnas Valinskas

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Specialistas apie tuos, kurie užaugo be tėčių: kaip tai paveikia vyro gyvenimą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

Статьи по теме:

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...

TOP новостей

"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиян "Калина" просит мир: "Начните действовать! Прекратите уже призывать"

Мариуполь . Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и...

Почему российская армия в Украине понесла катастрофические потери: причины и следствия

Ранее утро 24 февраля навсегда войдет в историю, как...

Глава СОГГ Литвы: растет число беженцев из России и Беларуси

Россия продолжает военную агрессию на территории...

Война в Украине. За время российской агрессии погибли 143 ребенка

Российская военная агрессия в Украине продолжается...

Историк: это похоже на III Мировую войну, но между Путиным и Гитлером больше различий, чем сходства

Как Путину удается так успешно лгать миллионам жителей?...