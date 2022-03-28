”В течение двух лет Европа откажется от российского газа”, — сказал он.
При этом Боррель заявил, что европейские государства ”стремятся диверсифицировать источники газа в Европу” и ”снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его”, передает РБК.
В начале марта Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российских энергоресурсов. Документ нацелен в первую очередь на снижение зависимости от российского газа. План предусматривает сокращение потребности стран ЕС от российского газа на две трети до конца 2022 года.
”Мы должны стать независимыми от российских нефти, угля и газа”, — заявила 8 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план.
Полный запрет на импорт российских энергоресурсов ранее ввел президент США Джо Байден. Тогда он признал, что не все западные партнеры сразу смогут присоединиться к эмбарго, потому что Европа сильнее зависит от поставок из России, чем США. По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует 90% газа, из которых около половины обеспечивает Россия (около 45%). На нее также приходится около 25% импорта нефти и 45% угля в Европу.
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