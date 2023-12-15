Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

По сведениям Reuters, последней пакет одобрила Австрия, которая пыталась добиться исключения Raiffeisen Bank International из украинского чёрного списка. Банк включён в реестр из-за работы в России после её нападения на Украину – и он по-прежнему там.

Среди прочего новый пакет санкций ужесточает требования к документам по соблюдению ограничений на российскую нефть. Также от европейских компаний будут требовать включать в контракты пункт, запрещающий реэкспорт товаров двойного назначения в Россию.

Кроме того, пакет включает запрет на импорт российских непромышленных алмазов с января 2024 года и поэтапный запрет на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с марта 2024 года.