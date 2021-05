В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

"Совет ЕС требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги. Им должна быть гарантирована свобода передвижения", — говорится в документе. В то же время Брюссель призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести незамедлительное расследование "этого беспрецедентного и неприемлемого инцидента".

Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresident pic.twitter.com/MWco6QEiTy