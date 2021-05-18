Совет Евросоюза в понедельник, 17 мая, продлил до 18 мая 2022 года механизм санкций за кибератаки, представляющие угрозу ЕС или входящим в него государствам. Евросоюз выступает за глобальное, открытое, стабильное мирное и защищенное киберпространство, подчеркнули в Брюсселе, особо выделил необходимость укрепить международное сотрудничество в этой области.
Ограничительные меры уже действуют в отношении 8 физических лиц и 4 компаний и включают запрет на въезд киберпреступников на территорию Евросоюза и арест их счетов в банках государств-членов ЕС.
Хакерские атаки на ОЗХО и бундестаг Германии
Этот механизм санкций был впервые использован в июле 2020 года. ЕС ввел штрафные меры в отношении россиян Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Олега Сотникова за причастность к попыткам кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Тогда же под санкции попали хакеры из Китая и Северной Кореи.
А в октябре 2020 года ЕС ввел ограничительные меры в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (бывшего ГРУ) Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба, специализирующегося на криптографии. Евросоюз считает их причастными к кибератаке на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
1,5 млн. жителей Литвы автоматически получат "паспорт возможностей" (24)
Министерство экономики и инноваций Литвы подсчитало,...
Правительство Литвы в среду намерено менять условия карантина (16)
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните ,...
Президентская служба: в субботу Науседа обращался не к участникам "Марша в защиту семей" (91)
Президентская служба утверждает, что в субботу...
Полиция назначила штраф мужчине, который перепачкал краской "радужную" скамейку (7)
Вильнюсская полиция нашла мужчину, который во вторник...
Вильнюсец заметил в реке необычное пресмыкающееся: могут ли они поселиться в Литве
На берегу реки Нерис, на участке за Лаздинай в сторону...