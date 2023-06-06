Брюссель 2 мая ввел временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию как меру поддержки собственных фермеров, недовольных падением цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинских поставок. Евросоюз объявил, что собирается отменить все ограничения к 15 сентября, однако ныне они необходимы "из-за исключительных обстоятельств", включающих логистические сложности и недостаток в мощностях по хранению.

При этом меры "соответствуют твердой приверженности ЕС поддержке Украины и сохранению ее возможностей экспортировать свое зерно, которое имеет решающее значение для обеспечения мира продовольствием", говорится в сообщении Брюсселя.

Украинские фермеры, долгое время лишенные возможности вывозить зерно через черноморские порты, воспринимают ограничения Евросоюза крайне критически и требуют их отмены.