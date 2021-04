Евросоюз осудил преследование связанных с Алексеем Навальным организаций в России. Соответствующее сообщение появилось в Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во вторник, 27 апреля.

Suspending all activities of organisations affiliated with Alexei @navalny incl his Anti-Corruption Foundation runs counter to Russia’s international obligations. I urge Russian authorities to reconsider recent decisions & to end their systematic crackdown on fundamental rights.