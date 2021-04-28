Евросоюз осудил преследование связанных с Алексеем Навальным организаций в России. Соответствующее сообщение появилось в Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во вторник, 27 апреля.

Suspending all activities of organisations affiliated with Alexei @navalny incl his Anti-Corruption Foundation runs counter to Russia’s international obligations. I urge Russian authorities to reconsider recent decisions & to end their systematic crackdown on fundamental rights. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 27, 2021



"Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем организаций, в том числе его Фонда борьбы с коррупцией, противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав (граждан — Ред.)", — написал Боррель.



Критика со стороны правозащитников



Ранее международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала нападки на российскую региональную сеть штабов Алексея Навального, парализовавшую ее работу.

"Цель происходящего ясна: сровнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам он находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК и других организаций "экстремистскими" было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей", — отметила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Иск о запрете ФБК



Московский городской суд во вторник ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ). Это решение принято по просьбе московской прокуратуры в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска об их запрете. Днем ранее прокуратура своим решением приостановила деятельность штабов Навального по всей стране.

