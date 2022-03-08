aA
Послы стран ЕС поручили Еврокомиссии дать заключение по заявке Украины о вступлении в Евросоюз. Наряду с этим будут рассмотрены и заявки Молдовы и Грузии.
Евросоюз приступил к рассмотрению заявки на вступление Украины
© AFP / Scanpix

Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в объединение. Как сообщает AFP, послы стран ЕС в понедельник, 7 марта, договорились в Брюсселе, что Еврокомиссия (ЕК) должна высказать свое мнение по вопросу кандидатского статуса государства, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Наряду с этим будут рассмотрены заявки Молдовы и Грузии.

Статьи по теме:
Зеленский выступил в Европарламенте. Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Передача заявок в ЕК станет первым шагом на пути к официальным переговорам о вступлении государств в Евросоюз. По словам одного из представителей ЕС, оценка Еврокомиссии, как правило, занимает от одного до полутора лет, сообщает dpa. Обсуждение заявки Украины может также стать темой двухдневного саммита ЕС, который начнется в четверг в Версале.

Вступление в ЕС возможно в случае единогласной поддержки государств-членов. В то же время процесс вступления является сложным и длительным. На сегодняшний день есть пять официальных кандидатов на вступление в союз: Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после военного вторжения России. В начале марта Европарламент выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Соответствующую резолюцию поддержало большинство евродепутатов. В документе отмечается, что одновременно Евросоюзу следует работать над дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС.

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в Евросоюз вслед за Украиной. Об их оформлении власти обеих стран сообщили 3 марта. Как пояснил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахид, правительство Грузии планировало подать заявку в 2024 году, но решило ускорить процесс, "исходя из политического контекста и новой реальности". Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что это - "исторический день" для страны.

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя подачу заявки на членство в ЕС, отметила, что граждане "готовы упорно трудиться ради стабильного и процветающего будущего в семье европейских государств".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Sniego pilys

Kaip iki karo atrodė Londone gyvenančių rusų oligarchų turtai: reikalaudavo „auksinių“ pašto kodų savo namams

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Investavimas karo metu pagal Marčiulaitį: ką daryti ir ko – šiukštu ne

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Vertingos knygos, kai nebesusitvarkome su emocijomis: sukrės, įkvėps, paskatins nusijuokti arba išsiverkti

Delfi Plius Dailius Dargis

Afganistano karas lietuvių akimis: sovietai masiškai gabendavo narkotikus, o kariai nuo kai kurių darbų išprotėdavo

Delfi Plius Regimantas Dima

Kroatijai atgauti užgrobtas teritorijas padėjo išmonė: asiliukai dalimis atnešė lėktuvus ir tankus, o serbai įtikėję propaganda nešė kudašių

Ernestas Naprys

8 metus atrodė, kad Rusija turi pranašumą kibernetiniame kare – o dabar jį pralaimi: kas atsitiko?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Privačiam universitetui pamatus klojęs Chmieliauskas: esu Kauno bachūras su moksliuko etikete

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Ночные авиаудары по городам, есть погибшие; Россия грозит отключить газ Европе

Война в Украине продолжается больше недели....

Спецэфир Delfi: как достучаться до россиян и чем помочь беженцам из Украины

В Литве началась кампания "Позвони России ", цель...

"Позвони России": литовцы попытаются рассказать миллионам россиян по телефону о положении в Украине

Во вторник группа литовцев запустила кампанию "Позвони...

5 kartos Rusijos karo lėktuvas Sukhoi T-50 Darius Antanaitis

Военный эксперт: не надо обманывать себя, российская армия не остановится

Достаточное количество хорошо оснащенных военных...

Премьер Литвы: что касается доходов Путина, больше всего приносят продажи нефти

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник на...