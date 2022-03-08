Евросоюз приступил к рассмотрению заявки на вступление Украины

Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в объединение. Как сообщает AFP, послы стран ЕС в понедельник, 7 марта, договорились в Брюсселе, что Еврокомиссия (ЕК) должна высказать свое мнение по вопросу кандидатского статуса государства, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Наряду с этим будут рассмотрены заявки Молдовы и Грузии.

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Передача заявок в ЕК станет первым шагом на пути к официальным переговорам о вступлении государств в Евросоюз. По словам одного из представителей ЕС, оценка Еврокомиссии, как правило, занимает от одного до полутора лет, сообщает dpa. Обсуждение заявки Украины может также стать темой двухдневного саммита ЕС, который начнется в четверг в Версале.

Вступление в ЕС возможно в случае единогласной поддержки государств-членов. В то же время процесс вступления является сложным и длительным. На сегодняшний день есть пять официальных кандидатов на вступление в союз: Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после военного вторжения России. В начале марта Европарламент выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Соответствующую резолюцию поддержало большинство евродепутатов. В документе отмечается, что одновременно Евросоюзу следует работать над дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС.

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в Евросоюз вслед за Украиной. Об их оформлении власти обеих стран сообщили 3 марта. Как пояснил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахид, правительство Грузии планировало подать заявку в 2024 году, но решило ускорить процесс, "исходя из политического контекста и новой реальности". Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что это - "исторический день" для страны.

Президент Молдовы Майя Санду, комментируя подачу заявки на членство в ЕС, отметила, что граждане "готовы упорно трудиться ради стабильного и процветающего будущего в семье европейских государств".