Евросоюз приостановит авиасообщение с югом Африки из-за нового варианта коронавируса

Еврокомиссия (ЕК) предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами Южной Африки из-за распространения нового варианта коронавируса , который, предположительно, может заражать и полностью вакцинированных людей. "Комиссия в тесной координации со странами-членами предложит активировать аварийный тормоз, чтобы приостановить авиасообщение с южной Африкой из-за вызывающего обеспокоенность варианта B.1.1.529", - написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 26 ноября.

Полеты в страны юга Африки уже приостановили Германия, Нидерланды, Австрия, Италия и Чехия. Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.

По словам директора центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тлуио де Оливейры, около 90% новых случаев заражения в южноафриканской провинции Гаутенг вызваны новым вариантом вируса, обнаруженным в ЮАР и Ботсване. Заражение вариантом B.1.1.529 было выявлен в Израиле у гражданина страны, вернувшегося из Малави. Еще двое израильтян ожидают результатов тестов.

Новый вариант коронавируса

Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР - 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один - в Гонконге.

Исследования варианта B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, но ученые уже установили, что он обладает 50 мутациями. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

Ученые предполагают, что "южноафриканский" вариант коронавируса способен заражать и полностью вакцинированных людей.