Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России

Кроме того, увеличен список товаров, запрещённых к поставкам на российский рынок или из России в ЕС, следует из официального сообщения ЕС. В пресс-релизе говорится, что часть новых ограничений направлена на остановку разработки и производства беспилотников, часть должна остановить "развитие российского промышленного потенциала".

Новые ограничения, предположительно, будут введены в действие 24 февраля, в годовщину начала вторжения. "Мы сохраняем единство в своей решимости остановить военную машину России и помочь Украине выиграть в её легитимной борьбе в целях самообороны, а также восстановить её независимость, территориальную целостность и суверенитет", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По подсчетам Евросоюза, санкционные меры против России после введения 13 пакета затронут более чем 2 тысячи физических и юридических лиц.