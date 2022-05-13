По словам Борреля, помощь будет направлена на поставки Украине тяжелого вооружения, в том числе танков и артиллерии. С учетом этого пакета общий объем помощи ЕС Украине достигнет 2 млрд евро.

Боррель также выразил уверенность, что в ближайшие дни может быть согласовано европейские эмбарго на импорт российской нефти. В то же время, по данным Bloomberg и Politico, в Европе рассматривают вариант исключить эмбарго из шестого пакета санкций против России из-за невозможности оперативно найти приемлемое для всех стран решение.