Евросоюз предлагает странам-членам совместно закупать вооружения

Брюссель предлагает наладить размещение государственного оборонного заказа на обозримое будущее. Это обеспечит компаниям и предприятиям стабильный фронт работ и предсказуемость в долгосрочной перспективе, а также восстановление, пополнение и модернизацию вооруженных сил стран-членов ЕС. Идею поддержала крупнейшая парламентская фракция, Европейская народная партия , и её депутат Дэвид Макаллистер:

"Одной из центральных целей этой стратегии, а также сопровождающей её Европейской программы оборонных инвестиций, станет приоритет совместных оборонных закупок. Точно так же мы успешно осуществляли совместные закупки, например, вакцин или природного газа. Это поможет нам уменьшить фрагментацию системы защиты ЕС и повысить функциональную совместимость национальных сил. Но для этого мы должны коллективно послать сильный сигнал промышленности."

Европейский Союз должен ускорить наращивание своего военно-промышленного потенциала, заявила в Европарламенте председатель Еврокомиссии. Она объяснила это необходимостью противостоять угрозе, исходящей от России. Ключевым элементов стратегии оборонной индустрии, которую Урсула фон дер Ляйен представит в ближайшие недели, является совместная закупка странами-членами ЕС вооружений и боевой техники:

"В настоящее время наши государства тратят слишком много средств на национальном уровне. Нам необходимо более тесно сотрудничать в Европе. Нам нужно больше оборонных технологий и экспертизы. Нам нужно вместе закупать больше военной техники. И если Евросоюз сможет инициировать этот процесс, заставляя страны-члены лучше взаимодействовать, тогда все это будет служить нашим интересам."

Однако не все евродепутаты согласны на такую милитаризацию экономики. Левый бельгиец Марк Ботенга считают совместную закупку «очень плохой, антидемократической процедурой»: