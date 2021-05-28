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В Еврокомиссии (ЕК) разработали план экономической помощи Белоруссии на сумму не менее €3 млрд в случае демократизации республики. Соответствующее письмо экс-кандидату в президенты республики Светлане Тихановской написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро, передает РИА "Новости".
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Она отметила, что Евросоюз активизирует этот план, как только Минск "начнет демократическую трансформацию". По ее словам, это решение свидетельствует о том, что "Евросоюз находится на стороне белорусского народа".

О том, что такой план готовится, в начале мая заявили представители бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Впервые оппозиции его представил генеральный директор департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповский. На днях сумму помощи назвала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен; она сказала, что этот инвестиционный пакет будет заморожен, пока республика "не станет демократической".

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Инвестиционный план содержит кредиты и гранты и должен осуществляться вместе с международными финансовыми институтами. Он предусматривает финансовую поддержку политических и экономических реформ в стране с участием Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Как только Белоруссия вступит на демократический путь, ЕС в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку" страны, чтобы помочь ей реформировать и сделать более демократическими институты, говорится в документе.

Помощь предполагается разделить на три основных направления.

Восстановление экономики за счет финансовых вливаний: ЕС предполагает мобилизовать до €1,5 млрд макрофинансовой помощи Белоруссии. Среди мероприятий, нацеленных на это, предлагается провести под патронатом Брюсселя инвестиционный форум высокого уровня ЕС - Белоруссия, на который будут приглашены европейские инвесторы.

Им будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность "демократической, открытой и ориентированной на реформы Белоруссии". Таким образом, говорится в проекте плана, могут быть привлечены дополнительные средства.

Поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности: поддержка структурных реформ по четырем категориям. Экономическое управление и развитие частного сектора - включает изменение законодательства, защиту частной собственности, а также реформирование госбанков; установление верховенства закона и проведение судебной реформы, для чего должна быть усовершенствована правовая база и улучшено качество работников суда и судей; развитие человеческого капитала - здесь ЕС предлагает свою помощь по улучшению образования в Белоруссии "в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями".

Это включает проведение реформы высшего образования в рамках Болонского процесса.

На данном направлении также предусмотрены инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения; реформа государственного управления - одним из главных ее пунктов должна быть децентрализация, распределение полномочий от центра к регионам.

Инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию: в партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

План также предлагает укрепление политических отношений. В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Белоруссией. Как только страна вступит на путь демократического перехода, ЕС будет готов предложить двустороннее рамочное соглашение, укрепляющее долгосрочные отношения между ними, говорится в документе.

26 мая белорусская оппозиция заявила, что начинает подготовку к новой активной фазе протеста. На следующий день бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало пообещал выплатить 11 миллионов евро за задержание Александра Лукашенко.

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