Евросоюз отказался оплачивать российский газ в рублях

В Брюсселе отметили, что комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон участвовала 28 марта в заседании министров энергетики стран G7, на котором было принято данное решение, и оно распространяется на весь Евросоюз. "Мы сказали, что поставки должны выполняться с использованием долларов или евро", - сказал Мамер.
Оплачивать российский газ в рублях отказываются также и европейские компании. В частности, глава итальянского энергетического концерна Eni Клаудио Дескальци днем ранее указал на то, что "контракты предусматривают оплату в евро", кроме того, "у Eni нет в распоряжении рублей".
ЕС не исключает прекращения поставок российского газа
В Евросоюзе готовятся к возможному прекращению поставок природного газа из России. "Мы воспринимаем нынешнюю ситуацию очень серьезно", - заявил во вторник, 29 марта, неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии немецкой газете FAZ. По его словам, в Евросоюзе готовы к такому развитию событий, поскольку подобный сценарий уже давно рассматривался как возможный. По данным издания, Еврокомиссия призвала страны ЕС быть готовыми к применению подготовленных ранее планов действий в чрезвычайных условиях, если Россия действительно прекратит поставки газа. В Германии такой план был одобрен правительством в октябре 2017 года.
Путин потребовал перевести расчеты за газ и нефть на рубли
Владимир Путин на прошлой неделе потребовал перевести расчеты за поставки газа и нефти в "недружественные страны" с евро и долларов на рубли. Он поручил правительству РФ и "Газпрому" до 31 марта отработать юридический механизм замены валюты на рубли при расчете за российские энергоносители.
О возможном прекращении поставок газа в Европу косвенно свидетельствует сделанное во вторник заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова: "Никто не будет поставлять газ бесплатно, платить за него можно только в рублях".
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