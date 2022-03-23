Евросоюз осудил вынесение нового обвинительного приговора на девять лет лишения свободы российскому оппозиционеру Алексею Навальному и продление его "политически мотивированного тюремного заключения". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, обнародованном во вторник, 22 марта.

В документе также с "глубоким сожалением" отмечается, что "судебные слушания проходили фактически в закрытом режиме", за пределами Москвы на территории колонии, где Навальный уже отбывает срок по предыдущему приговору. Это "открывает возможности для фабрикации обвинений и нарушения права на защиту обвиняемого", подчеркивается в заявлении Борреля.

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Боррель: Репрессии в России усиливаются

По его словам, проводимые в России репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, журналистов и правозащитников "усиливаются на фоне продолжающейся военной агрессии России против Украины", а правительство РФ "продолжает грубо игнорировать" все международные обязательства по соблюдению прав человека и основных свобод.

ЕС вновь призывает власти России немедленно освободить Алексея Навального: говорится в заявлении Жозепа Борреля.

Новый приговор Алексею Навальному

Ранее в тот же день Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, который он отбывает сейчас в ИК-2 во Владимирской области.