Евросоюз, ООН и Турция хотят вернуть РФ в "зерновую сделку"

Европейский Союз совместно с ООН и Турцией работает над возвращением "зерновой сделки" с Россией, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе во вторник, 18 июля. "Наше первоочередное намерение - заставить Россию пересмотреть ее решение о выходе из этой договоренности, - сказал он. - Россия своими действиями ставит под угрозу безопасность сотен миллионов людей".

Чиновник подчеркнул, что Евросоюз не намерен вступать в переговоры с Россией и что ему не поступало прямых предложений от лидеров этой страны. Москва сообщит свою позицию ООН и Турции, руководство которых будет вести с ней переговоры о возобновлении договоренностей, а затем передаст ЕС запросы РФ, указал он.